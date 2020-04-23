Известная певица Алина Гросу откровенно рассказала о своей беременности, вспомнив о скандале на первое апреля

Как известно, артистка призналась в своем интересном положении весьма символично - на первое апреля, в день Дурака. Поэтому многие восприняли заявление звезды, как очередную шутку. Тем не менее певица решила прокомментировать сложившуюся ситуацию в программе «Зірковий шлях», сообщает Politeka.

Так, в интервью артистка рассказала, что сейчас она с мужем вместе убирает, готовит. Иногда они самоизолируются и находятся друг без друга:

«Я держалась дней 20, а 10 дней – у меня то туда, то сюда. Я могу держаться, когда мне привозят еду. А когда готовлю – это жирная пища. Не могу я готовить что-то диетическое, во мне течет украинская кровь, поэтому хочется делать борщи, пампушки, вареники и пирожки», - откровенничает Алина.

Также она рассказала, как связан ее аппетит с беременностью, о которой она объявила в начале месяца.

«Надо же было мне ума выложить это 1 апреля. Многие люди сейчас спрашивают, беременна ли я, но я пока говорить не буду. Это секрет. Хочется что-то скрыть для себя на определенное время и потом уже об этом говорить. Если это так», – туманно объяснила ситуацию певица.

До этого Алина прокомментировала жизнь на карантине:

"Пусть этот пост будет всем нам в помощь «как пережить и укрепить отношения на карантине»))) советуйте😉 Я начну первая, во время карантина можно заново узнать человека и ещё раз влюбиться🙌🏼 побольше разговаривайте, не проводите много времени в гаджетах, будьте терпеливее, устраивайте второй половине настоящие романтические ужины и свидания (да, на территории квартиры) :) прям при полном параде, с укладкой, макияжем и красивым платьем/костюмом, попробуйте взглянуть на человека по-новому, на отношения по-новому, как будто бы вы только-только познакомились ))

Не волнуйтесь, и страсть нахлынет новой волной, и чувства освежатся🤪 а ещё будьте красивыми всегда🙌🏼 пусть иногда сложно успевать и следить за ребятней, и убирать, и готовить (многие скажут, мне легко говорить, так как деток у меня своих ещё нет) но в любом случае, мужчины любят глазами», - написала Алина под новым роликом.

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