Знаменитая украинская певица Настя Каменских рассказала, что помогает ей сохранить отношения с Потапом

Как известно, после наступления карантина певица не стала бесцельно проводить время дома, она организовала целый курс тренировок для фанатов, а также устроила онлайн беседы в Инстаграм во время прямх эфиров. После звезда решила представить марафон по похудению, правильному питанию и приобретению гармонии в жизни, чтобы поддержать свою популярность во время самоизоляции, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка поговорила о позитиве и какое место в жизни каждого человека он занимает:

«Сегодня день наполнения жизни добром и позитивом. Ни для кого не секрет, что для гармонии отношений, как и в других сферах жизни, очень важен баланс, в том числе и в наполнении добром😌

Итак:

1. Делаем табличку: пишем список близких людей и по каждому из них напишем: что он любит, какой цвет, какую еду, о чем мечтает, что бы хотел получить на ближайший праздник, День рождения или на Новый год, что загадывает каждый вечер.

2. Если вы обнаружите пробелы, их нужно заполнить: поговорите с близкими во время ужина или за чашкой чая/кофе. А если окажется, что вы все знаете - это прекрасно

3. Далее напишите по отдельности имя каждого вашего близкого и запишите, какие у вас сейчас отношения и во второй колонке - какими вы хотели бы, чтобы эти отношения были.

4. Конечно, в любых отношениях важно не только отдавать, но и получать. Ведь это закон баланса. Всегда начните с себя, но если вдруг вы понимаете, что вам не хватает чего-то в отношениях - попросите то, что вы бы хотели получить от человека

5. Поговорите с этим человеком, очень мягко и спокойно:

🔸что он очень важен и дорог вам

🔸вы были бы очень ему благодарны, если

Все мы по-разному смотрим на мир и чтобы донести что-то другому человеку, нужно быть эмпатичным, то есть чувствовать других людей, уважать их эмоции и настроение. И не стесняйтесь говорить о чувствах, раскройтесь перед своими близкими и они раскроются вам навстречу», - рассказала Настя.

Ранее Потап решил ответить в программе «Зірковий шлях», решение его супруги делиться с публикой весьма жаркими и даже откровенными кадрами.

К примеру, только во время последнего отпуска звезда представила серию кадров в новых бикини и сверкнула полупрозрачным костюмом на концерте:

«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – спокойно отметил Потап в шоу.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть