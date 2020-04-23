Известная певица Светлана Лобода показала новый кадр со своей старшей дочерью Евой, чем немало удивила сеть

В этот раз знаменитая артистка решила представить в разделе Стори в социальной сети Инстаграм редкий кадр с дочерью - еще маленькой девочкой Евангелиной. Светлана решила удивить архивным кадром любопытных поклонников, которые каждый день ждут от звезды новых фото, несмотря на то, что сейчас звезда находится в режиме самоизоляции, сообщает Politeka.

Так, в этот раз Светлана сразила милым образом на фото, представленном в социальной сети. Звезда примерила на себя необычное платье довольно скромного дизайна с крупным принтом цветка. Наряд звезды выполнен из светлой ткани, а само платье практически достает ей до щиколоток.

Рядом с певицей ее дочь выглядела более выразителньо - малышка Евангелина появилась в темном платье с россыпью маленьких звезд по всей ткани, ее волосы распущены, а сама она держится за мамину ручку.

Отметим, поклонники ранее пришли в восторг и написали сотни комментариев под похожим снимком Светланы. Похожие кадры звезды выставляла в день рождения Евы, который девочка отметила пару недель назад. Фанаты также не забыли напомнить звезда и о Тилле Линдеманне, с которым ей приписывают бурный роман, полагая, что отцом младшей дочери является именно он.

До этого звезда решила показать, как проводит все домашнее время дома, как пытается разнообразить свои будни и как веселятся вместе с ней ее дети - Тильда и Ева. В разделе Стори на фото она показала, как устроила милую прогулку с детками. А на своей основной странице Светлана показала, как веселится в ванной сама, напевая собственные песни.

«Дома можно все !!!😂🤘😘 петь, танцевать ,креативить , писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала @muztv #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!», – написала Светлана под новым постом.

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