Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская попала под гнев сети из-за неудачной рекламы

После введения карантина артистка решила остаться дома дома с детками и соблюдать вместе с с ними режим изоляции. Поэтому каждый день звезда делится новыми фото с ними, а также показывает в социальной сети Инстаграм во время прямых эфиров свои тренировки и устраивает беседы. В этот раз артистке удалось удивить фото с модной сумрчкой, за которую звезду жестко раскритиковали, информирует Рoliteka.net.

«Запускаю свой help center, чтобы делиться с вами крутыми украинскими брендами, пока они переживают не лучшие времена🤞🏼 Я люблю всё оригинальное, особенное, авторское, чтобы больше ни у кого — тут я попала по адресу🤣

У меня есть несколько сумокэтого бренда, они запросто дадут фору мировым брендам. Не буду рассказывать о крутом качестве – это видно с первого взгляда – как обработаны швы, отшлифовано дерево, как аккуратно и плавно выкроена форма. Уверена, что оригинальные сумки могут «сделать» весь образ, даже если вы в total black и старых кедах», - пишет Слава под новым фото.

Поклонники тут же раскритиковали звезду: «Слава, каждая девочка не сможет 🤪цены не для каждой девочки 😂😂😂 типа, поживу полмесяца на улице, и накоплю на сумочку ))) «Я покупала у них очки ещё 🔥», «Слава, волосы растут как на дрожжах», «Да, сложно сейчас творчеству😢», «С лицом что-то странное», «Блин 😒 у звёзд закончились деньги ?! ((((( реклама на рекламе o my God(».

Ранее звезда выложила на своей странице необычное коротенькое видео, на котором засветила стройную фигуру в одном ярко-розовом белье, совсем не скрывающем ее фигуру. Причем не удержалась Слава от привычной саркастичной манеры подуштить над поклонниками - в один из моментов видеозаписи она поворачивается к объективу камеру, показывая свои... усы.

При помощи этого фильтра артистка решила весело подшутить над поклонниками, которые тут же оценили ролик и принялись массово засыпать пост комментариеями.

«Усики- пропуск в трусики 🤪Спокойной ночи 😴😘🤣», - коротко подписала видео звезда.

А вот что ответили пользователи сети:

«Фраза с намеком походу... 🙄 берегитесь мужчины , трусики смертельно опасны , особенно для тех у кого усики 😁😂 Так по мне лучше пусть будет борода и она скажет "да" 😁🤣», «Видно, что салоны красоты закрыты😂😂😂 Но даже с усиками - королева💜💜💜», «😂😂 блин», «Карантин...», «Мне бы такую ж....👏».

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