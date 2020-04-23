Певица, актриса и модель Даша Астафьева похвасталась серией новых фото, сделанных в самых жарких образах

Как известно, каждый день Даша старается обновлять свой профиль в Инстаграм и представлять новые и интригующие кадры, чтобы привлечь внимание аудитории к собственной персоне во время карантина. Звезда уже не первую неделю сидит дома, поэтому принялась активно вести социальную сеть, отвечать на вопросы и публиковать жаркие фото, под которыми весьма ироничным и острым образом пишет замечания в ответ на любопытные темы поклонников, пишет Politeka.

В этот раз звезда похвасталась как домашними фото, так и кадрами из фотосессий. Даша примерила на себя образ горячей блондинки в красном плаще, посветила ягодицами, задрав платье в туалете, а также осталась в корсете и белье ради провокационных кадров во время одной из последних съемок.

На вопросы о том, кем хотела стать в детстве, звезда ответила весьма честно: "Диктором, уборщицей и служить в армии". А затем в шутку добавила, что рада, что эти ее мечты не сбылись.

Также Даша решила показать, как веселится в виде горячей дивы. Девушка дополнила свой яркий лук массивными ботинками на шнуровке, кожаными укороченными перчатками и использовала накладные пряди для высокого хвоста с крупной резиной.

Свой образ Даша примерила для ролика, в котором рассказала о конкурсе - девушка хочет подарить поклонникам поездку на Мальдивы, так как все уже устали от карантина:

«Мы все устали от сложившейся ситуации... Наверняка, многие из вас уже мечтают о том, куда отправятся по окончании карантина... Я могу вам помочь!», - написала Астафьева.

Вот что ответили поклонники:

«Пусть выиграет тот, кто больше всего нуждается🙌Но ,а я не отказываюсь от победы❤️ Всем удачи!», «Ура ура!!! Мальдіви моя мрія!❤️», «Клаааааас😍😍😍 уже худее Каменских😍 всем удачи 🙌ну а мне победы ❤️❤️❤️», «🔥 даа, сейчас бы на солнышко ❤️», «Участвую! Всем удачи😍», «Не ври».

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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