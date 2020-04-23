Автор текстов Студии «Квартал 95» Валерий Жидков поделился трогательным семейным фото с младшей дочерью

Известный украинский юморист признавался, что мало времени проводит с семьей из-за своей работы. Однако, самоизоляция позволила ему наверстать упущенное, ведь теперь он целыми днями может сидеть дома. Жидков решил не терять времени даром, и сейчас активно занимается своими детьми.

Как сообщает Politeka.net, на странице «Квартала» в Инстаграм появилось милое семейное фото Жидкова. На нем сам Валерий валяется на свежей весенней травке со своей младшей дочерью Софией. Папа с дочкой счастливо раскинули руки и ноги, сформировав на земле подобие звезды.

«Большая и Малая Медведица Жидковых», - говорится в подписи к фото.

Сам Жидков в своем Инстаграм написал, что проводит эксперимент:

«Созвездие Малая и Большая медведица. Провожу эксперимент «когда дети устанут от домашнего папы». За три недели признаки усталости не наблюдаются».

Поклонники артиста тут же принялись комментировать снимок.

«Валера, Вы настоящий во всем. Будьте здоровы и счастливы!», «Это так мило», «А на сцене вы совсем другой», «Ой прелесть какая - и фото, и папа, и эксперимент», - пишут люди.

Напомним, Жидков из «Квартала 95» удивил внешним видом: «скрутило вдвое», личные кадры.

Как сообщала Politeka, Жидков из «Квартала 95» показал, чем занимается на карантине: «Слюну подтянул и...».

Также Politeka писала, что Жидков из «Квартала 95» рассказал о трудностях со старшей дочерью: фото красавицы.