Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала фото со своими мохнатыми дружками

Звезда завела себе маленьких собачек, которые, по ее словам, помогают пережить карантин, передает Politeka.net.

Сумская позировала в желтой ветровке, под которую надела нечто похожее на футболку. Волосы артистки были распущенные. Макияж с акцентом на глаза дополнил образ. Ольга смотрела в камеру и улыбалась.

В руках звезда держала своих маленьких друзей. В посте артистка призналась, что ее питомцы наполняют день любовью и теплом.

"Я вместе с Джессикой и Жасмин призываю вас участвовать в добром деле в нашем флеш-мобе, публиковать свои видео или фото с котиками или собачками, ставить хэштег#ОбєднаніЛюбовю, и за каждый такой пост с хэштегом приюты для животных получат 1 кг корма", - написала известная актриса.

За три часа пост собрал 6000 лайков и много комментариев.

"Очень восхищаюсь вами,как женщиной,как актрисой,а сегодня восхищаюсь вашими питомцами...", "Какая красивая женщина❣️ какая умница ♥️ каждый вечер, наблюдаем в парке, как вы бегаете, не перестаю восхищаться❣️🔥", "Золотые слова, у вас большое сердце! Спасибо вам за ваш призыв, животным сейчас действительно очень трудно, и им нужна наша поддержка и помощь", "Какие собаки😘", "Какие же они лапуси😘😍", "Собачки очень красивые, а у меня только попугайчик Рекуша", "Вы прекрасны! Я люблю Вас!", "Олечка, У МЕНЯ ТОЖЕ ЧИХУАШКА-Алиса !!! Люблю ее очень, она моя радость ❤️", "Такие смешные", "Какие милые создания 🤗🤗🤗", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что 29-летняя дочка украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная во второй раз стала мамой. Об этом сообщил ее муж, актер Владимир Яглыч.

Напомним, что беременная дочь Сумской Антонина Паперная устроила пикантную фотосессию в кружеве: "Захотелось сладкого".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала семейные фото и поразила переменами во внешности: "Шикарная женщина".

Также Politeka писала, что Сумская озадачила болезненным видом в маске, появилось фото: "В больнице?".