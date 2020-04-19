Известная украинская певица Ольга Сумская показала новое фото в Инстаграм

На фото Ольга позирует в красной кофточке и юбке разных цветов. Волосы Сумская решила оставить распущенными. Ольга стояла возле штор из пасхальных яичек. На втором фото певица уже была не одна, а со своей семьей. Они стояли на тропинке и вокруг можно уже увидеть зелень. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На еще одном фото Сумская стояла возле большого пасхального яйца. Она была в красной блузке и длинном платье в пол.

"Христос Воскрес. С Пасхой. Хорошего праздника всем вам, дорогие друзья. Нашла фото мирных времен. Пусть они вернуться, светлые, мирные, прекрасные времена в Украину", - написала Ольга.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Воистину Воскрес! Счастья,Любви Вам и крепкого здоровья!", "Шикарная женщина...Бриллиант Украины", "Дай Бог Вам Счастья и крепкого здоровья, оставайтесь такими, как есть!", "Оленька обожаю вас".

Ранее мы сообщали, что Ольга Сумская приоткрыла завесу своей жизни на карантине.

Даже во время карантина на фоне эпидемии коронавируса звездная красотка не сидит дома и устравивает утренние пробежки в парке со своим домашним питомцем.

«Утреннее карантинное.. Маска, дезинфектор, перчатки в кармане!! Одеваю в лифте и магазине! А как у вас?"» - обратилась к фанатам артистка.

Напомним, Сумская ошарашила кадрами с семейного альбома, поклонники не сдержались

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