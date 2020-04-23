Популярная украинская модель Анастасия Суббота удивила откровенным образом в полностью прозрачном платье

Обладательница титула Мисс Украина Вселенная-2019 регулярно радует своих поклонников яркими снимками со стильных фотосессий. Как сообщает Politeka.net, на этот раз красотка удивила многих своим откровенным образом.

Она поделилась снимком, на котором позирует в полностью прозрачном платье, состоящем из тонкой сетки переливающихся страз. Под просвечивающимся нарядом у модели только черные трусики, а грудь Суббота решила предусмотрительно замазать в Фотошопе. На снимке модель сидит в оригинальном кресле, томно выгнувшись назад. Ее образ дополняет яркий макияж с акцентом на глаза.

Поклонники красотки тут же принялись забрасывать ее восторженными комментариями.

«Это что за БомбаРакета», «Как всегда огонь», «Детка, ты просто космос», «Агонь», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Суббота поделилась новым снимком в Инстаграм. Девушка позировала в красивом наряде, который подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Модель предстала в черной блузе с вырезом в пикантном месте. Наряд оголил нежную коже украинской знаменитости. Пышные рукава выделились на руках Анастасии, а контрастная белая вышивка добавила некую изюменку.

Также на красотке была экстремально короткая шелковая юбочка, которая обтянула ее красивые бедра, а также тонкую талию.

Анастасия была на каблуках, и вытянула ножки, стоя на лестнице.

Напомним, мисс Украина Вселенная потрясла своей гордостью крупным планом.

Как сообщала Politeka, мисс Украина Вселенная расставила ноги в экстра-мини ради горячего кадра: можно только позавидовать.

Также Politeka писала, что мисс Украина Вселенная сбросила с себя одежду и показала свою главную гордость.