Известная украинская модель, «Мисс Украина Вселенная 2019» Анастасия Суббота поделилась новым снимком в Инстаграм

Девушка позировала в красивом наряде, который подчеркнул все достоинства ее фигуры, пишет Рoliteka.net.

Модель предстала в черной блузе с вырезом в пикантном месте. Наряд оголил нежную коже украинской знаменитости. Пышные рукава выделились на руках Анастасии, а контрастная белая вышивка добавила некую изюменку.

Также на красотке была экстремально короткая шелковая юбочка, которая обтянула ее красивые бедра, а также тонкую талию.

Анастасия была на каблуках, и вытянула ножки, стоя на лестнице.

Длинные волнистые волосы завершили вечерний образ звезды.

В посте красавиц поздравила всех с Днем святого Валентина.

Только за семь минут пост Анастасии Субботы собрал более 30 лайков и немного комментариев.

"Ооооочень красиво 😱😱♥️♥️😍", "Шикарна ❤️", - написали пользователи сети, которые также оставили много смайликов.

Напомним, недавно модель отдыхала на Сейшельских островах.

На одном из фото Анастасия позировала на балконе, с которого открывался красивый вид.

Красотка запрокинула на опору забора одну ногу, опираясь на вторую. На ней - черный купальник с завязками и черный прозрачный халатик.

Модель распустила свои рыжеватые волосы и дерзки посмотрела в объектив. Суббота повернула голову, любуясь видами.

"Рай 🌴🌺🇸🇨", - подписала снимок Анастасия.

Ранее мы писали, что Анастасия Суббота предстала в шляпе и пышном платье с огромным декольте.

Можно заметить, что она в этот раз забыла о белье. На первом фото Анастасия позирует более крупным планом с завязанным бантом на шее.

На втором снимке ее сняли по коленки и можно оценить фигуру модели. Образ Суббота дополнила серьгами в виде колечек.

Напомним также, что Анастасия Суббота предстала в голубом платье в пол.

Модель немного подняла наряд до уровня пояса. Второй рукой она взялась за голову.

На фоне нет ничего, но несложно заметить, что рядом окно с закрытыми жалюзи, тень которых можно увидеть на стене.

Напомним, Мисс Украина забыла о белье и посветила своими "мячиками" в глубоком декольте

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