Знаменитая украинская модель Анастасия Суббота затосковала по солнцу и морю и поделилась откровенным фото с отдыха

Обладательница титула Мисс Украина Вселенная-2019, как и многие другие сейчас, уже устала от карантина и успела соскучиться по путешествиям. Как сообщает Politeka.net, красотка решила вспомнить о том, как еще не так давно грелась на солнышке на экзотическом курорте.

В своем Инстаграм Суббота поделилась солнечным фото с отдыха на тропическом пляже. На фото модель позирует на балконе в крохотном нежно-салатовом купальнике и свободной летней рубашке.

Модель сидит на перилах балконного ограждения, томно закинув руки за голову и приподняв лицо навстречу солнцу. В подписи к фото Суббота призналась, что скучает по тем временам.

В комментариях поклонники красотки засыпали ее комплиментами.

«Роскошная», «Береги себя, королева», «Красивые ножки», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Суббота поделилась снимком, на котором она позировала в красивом наряде, который подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Модель предстала в черной блузе с вырезом в пикантном месте. Наряд оголил нежную коже украинской знаменитости. Пышные рукава выделились на руках Анастасии, а контрастная белая вышивка добавила некую изюминку.

Также на красотке была экстремально короткая шелковая юбочка, которая обтянула ее красивые бедра, а также тонкую талию.

Анастасия была на каблуках, и вытянула ножки, стоя на лестнице.

Напомним, мисс Украина Вселенная расставила ноги в экстра-мини ради горячего кадра.

Как сообщала Politeka, мисс Украина Вселенная поразила формами в голубом платье.

Также Politeka писала, что мисс Украина Вселенная потрясла своей гордостью крупным планом.