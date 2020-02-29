Известная украинская модель Анастасия Суббота, Мисс Украина Вселенная 2019, показала новый образ в Инстаграм
На фото Суббота позирует в пушистом топе и прозрачным низом, под которым видно черные шорты. Волосы модель решила оставить распущенными. Анастасия стояла возле бетонной оградки. Можно рядом увидеть часть стула, а рядом историческое здание. На фоне видна различная зелень и деревья, а также другие строения. Модель решила отдохнуть в Португалии, скорее всего, ездила на матч Шахтер - Бенфика. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить почти 200 лайков и написали комментарии, где хвалили внешность Анастасии.
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Ранее мы сообщали, что известная украинская модель, «Мисс Украина Вселенная 2019» Анастасия Суббота поделилась новым снимком в Инстаграм.
Модель предстала в черной блузе с вырезом в пикантном месте. Наряд оголил нежную коже украинской знаменитости. Пышные рукава выделились на руках Анастасии, а контрастная белая вышивка добавила некую изюминку.
Также на красотке была экстремально короткая шелковая юбочка, которая обтянула ее красивые бедра, а также тонкую талию.
Анастасия была на каблуках, и вытянула ножки, стоя на лестнице.
Сообщалось, что известная украинская модель, «Мисс Украина Вселенная 2019» Анастасия Суббота напугала поклонников чрезмерной худобой.
На своей странице в Instagram поделилась фотографией, она сделанной на Сейшельских островах. Девушка позирует в топе и облегающих бриджах телесного цвета на фоне живописных холмов и озера. На ней солнцезащитные очки, а в руках красная плетеная сумка.
«Скелетик на Сейшелах», – подписала снимок красотка.
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