Настя Каменских порадовала поклонников жизнерадостным фото и обратилась к ним с призывом

Популярная украинская певица старается поддержать всех, кто сейчас как и она сидит дома на карантине, и не дать им заскучать. Как сообщает Politeka.net, для этого Настя поделилась новым забавным фото.

На снимке звезда позирует с растрепанными волосами и огромной улыбкой на лице. На Насте тонкая белая футболка, под которой просвечивается лифчик ей в тон.

«Давайте больше улыбаться и радоваться простым вещам. Расскажите в комментариях, что сегодня подняло вам настроение. Хочу порадоваться вместе с вами», - предложила Каменских.

В комментариях ее поклонники тут же начали рассказывать о том, что их радует, не забывая комментировать и сам снимок певицы.

«Вы така красивая», «Бомба ракета», «Меня ты всегда радуешь, мотивируешь и вдохновляешь!!!», «Красота наша Настенька, при виде тебя только и хочется улыбаться», «Какое божественное фото», «Какие красивые волосы», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Каменских показала новый жаркий образ.

На фото Настя стояла возле кровати в одной пижаме черного цвета с белыми краями. Волосы в этот раз Каменских собрала в высокий хвост. На кадре певица улыбалась и прикрыла рот руками. Фотография получилась очень нежной и игривой.

Напомним, Каменских в желтом халатике рассказала, как привлечь внимание мужа.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских сделала громкое признание, мурашки даже у Потапа: "Вы, наверное, заметили…".

Также Politeka писала, что Потап раскрыл неизвестные секреты личной жизни с Горовой и Каменских.