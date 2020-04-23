Известная украинская певица Настя Каменских, супруга продюсера Алексея Потапенко (Потапа), показала новый жаркий образ

На фото Настя стояла возле кровати в одной пижаме черного цвета с белыми краями. Волосы в этот раз Каменских собрала в высокий хвост. На кадре певица улыбалась и прикрыла рот руками. Фотография получилась очень нежной и игривой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы наверное заметили, что я часто ношу на шее цепочку с надписью “love”

Такое банальное слово, смысл и силу которого многие уже не замечают.

Но ведь столько в нем на самом деле смысла. И смыслом оно наполняет все вокруг.

Любить и быть любимым. Самое важное всегда самое простое. Это чудо и дар, который никогда нельзя воспринимать как данность", - написала Настя.

Фанаты успели поставить почти 100 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"У меня тоже такая цепочка)", "Такая красивая и счастливая, ваши глаза наполнены любовью", "Да любовь отличное чувство и очень нужно человечеству", "Жить любовью", "Насть, клёвая цепочка".

Сообщалось, что Настя Каменских попыталась скрыть беременность просторной пижамой.

На фото Каменских предстала в яркой клетчатой пижаме, без макияжа и с пучком на голове.

Как известно, певица часто радует довольно откровенными снимками, не стесняясь обнажить фигуру. А вот такой домашний наряд для нее не характерен. Поэтому пользователи даже заподозрили, что Каменских облачилась в такую свободную одежду не просто так.

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