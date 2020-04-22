Украинский рэпер Потап активно занимается творчеством, даже несмотря на режим самоизоляции

Кроме того, что певец записал несколько хитов, он также, вместе с участником группы MOZGI Алексеем Завгородним-Позитивом, стал создателем нового шоу на YouTube “2PОpodcast".

Так, недавно в небольшую студию пришел актер Евгений Кошевой, который вместе с Потапом и Позитивом обсудил хейт в сети.

Потап высказал мнение, что учить уважительному отношению к окружающим нужно с детства. Рэпер на собственном примере показывает, что мальчики должны уважать девочек, пишет РБК.  

Потап рассказал, что с уважением относится к экс-супруге Ирине Горовой и это видит его сын Андрей.

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потап, ирина горовая

Кроме того, артист добавил, что теперешняя жена Потапа, певица Настя Каменских, на хейтеров реагирует спокойно. 

"Настя никогда не реагировала ни на кого. У нее железная защита, ей пишут постоянно, она раздражает миллионы женщин", - поделился рэпер.

А когда Потап хочет поговорить с супругой о том, что у нее что-то не так, он всегда ищет нужные слова. 

Каменских на спорте

"Вспоминается ее же история. Она в детстве поправилась чуть-чуть и папа ей мягко и нежно сказал: "Мадам, ну пора уже как-то тухис уменьшать". Она, как любая девочка, обиделась, но это попало ей в голову и она начала работать над собой", - рассказал супруг Каменских.

Также Потап рассказал и о себе. Когда артисту было семь лет, он садился в трамвай и к нему обратились:

"Я, советский ребенок, завязан шарфик, такой космический костюм. Мне сказали: "А вы кто, девочка? Девочка, проходите". А я ответил: "Я не девочка, я – Потапенко, я сказал!", - с улыбкой произнес артист. 

Напомним, Настя Каменских рассказала, о том, как справляется с эмоциями:

"Важно не поддаваться первым эмоциям, потому что именно от их переизбытка человек совершает необдуманные поступки". 

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть