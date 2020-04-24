Знаменитая артиска Ани Лорак удивила домашним видео в черной пижаме

Артистка уже несколько недель находится на карантине вместе со своей дочерью, звезда старается не унывать, проводить время с малышкой и даже начала устраивать беседы с поклонниками в социальных сетях, также недавно Каролина провела прямой эфир в Инстаграм, рассказав немало интересного, пишет Рoliteka.net.

Так, Каролина показала после длительного молчание в социальных сетях, как отдыхает по вечерам. Звезда появилась в черного цвета шелковой пижаме, а также показала лицо без макияжа, но лишь частично. Глаза Каролина скрыла под необычным фильтром.

Не забыла Каролина устроить небольшую распевку, однако удивила несколько неаккуратной прической в виде пучка на голове. Стоит отметить, ранее Каролина предпочитала появляться перед поклонниками только в концертных образах.

В прямом эфире ранее же Лорак рассказала, как проходит ее карантин, отметив, что сейчас она, как и другие, спит, ест, общается с семьей и готовит.

Звезда отметила, что ее идеальный день, когда приходится вставать без будильника.

«Делаешь то, что хочешь. Но сейчас я уже соскучилась по хорошей суете и ощущаю себя тревожно, потому что не вижусь с зрителями», - отметила Каролина.

Ранее звезда предстала перед поклонникам в необычном кружевном платье длинной в пол, под которым заметно еще одно платье пастельного оттенка без бретелей.

При этом звезда дополнила свой наряд туфлями на высоком каблуке и массивными украшениями, среди которых стоит отметить серьги с множеством камней. Волосы звезды же уложены в мягкие и аккуратные волны, а на лице довольно заметный макияж.

Примечательно - едва ли поклонники удивились "новым" губам Каролины, которые стали заметно больше. Также поклонники написали несколько удивленных комментариев, подумав, что звезда собралась наконец-то замуж. Спусля время певица удалила новый пост со своей страницы.

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