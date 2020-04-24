Кончита Вурст продолжает удивлять поклонников новыми образами

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Кончита Вурст - сценический образ австрийского музыканта Тома Нойвирта, который он создал спрециально для высказываний в поддержку толерантности и свободы самовыражения человека.

Более того, музыкант называет его своим альтер-эго: Кончита — отдельная личность, со своей биографией и судьбой. Она существует только на сцене, а всё остальное время Том Нойвирт является самим собой.

На этот раз Том Нойвирт поделился со своими поклонниками нескромным снимком, который был сделан накануне прямого эфира.

Судя по фото, победитель "Евровидения" больше не женщина и он решил сконцентрироваться на своем основном образе.

"Спасибо за прекрасный разговор! Не могу дождаться, чтобы вернуться и увидеть всех вас снова. Спасибо всем за просмотр, увидимся завтра в пять вечера", - написал певец в подписи к фото, на котором он позирует в одном пиджаке на голое тело.

Фанаты в комментариях написали, что также любят Тома Нойвирта и призвали его улыбаться как можно чаще.

Мало кто знает, что впервые Томас Нойвирт появился перед публикой как Кончита Вурст в 2011 году, когда подал заявку на участие в шоу «Die grosse Chance», проводившимся телекомпанией «ORF».

Участие в кастинг-шоу принесло Вурст небывалую популярность, и исполнитель стал заметной фигурой в стране.

В 2015 после оглушительной победы на «Евровидении 2014» Кончита записала дебютный альбом «Conchita», в который она включила песню «Heroes» («Герои») – посвящение своим поклонникам. Также на эту композицию был снят клип. Так певица отблагодарила их за поддержку, которая помогла ей победить на «Евровидении». Альбом стал платиновым менее чем через неделю после релиза.

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