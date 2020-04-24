Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как проводит время дома вместе с дочерью

Певица находится в изоляции вместе с младшей дочерью и супругом Константином меладзе вот уже несколько недель. Несмотря на то, что звезда не унывает, проводит прямые эфиры, тренируется вместе с тренером по онлайн-чату, Вера продолжает скучать на карантине. По словам звезды, она надеется на скорейшее его завершение и уже хочет путешествовать, пишет Рoliteka.net.

Чтобы поднять настроение поклонникам, певица выставила небольшое видео, на котором она сама не появилась, а лишь представила ярко-розовый чемодан. Его она якобы собрала, чтоб отправиться сразу же в путешествие - это может ускорить процесс выхода из карантина, по законсу всем известной "подлости".

Певица подождала немного, а затем показала, как из того самого чемодана выпрыгнула ее подросшая младшая дочь. Вера посмеялась, что все ее богатство поместилось в один чемодан - поклонники тут же отреагировали и написали сотни комментариев.

«Как вы думаете, если собрать чемодан, карантин быстрее закончится? 😉💓», - подписала артистка новый ролик.

Вот что пишут пользователи:

«Какая она классная!😍😁», «😁 Стоит попробовать», «Самое ценное, увозите быстрее😍😍😍», «Какая она у вас очаровательная!!! Просто девочка-праздник!!!🔆🔆🔆», «Чемодан с сюрпризом», «Главное попробовать», «С детками весело!!!😁👍👍👍», «Однозначно!))))», «С твоим чемоданом и карантин закончится», «Хотелось бы верить😍прикольнинько😂😂», «Драгоценный чемодан😊».

До этого на домашнем небольшом ролике артистка появилась без макияжа, сидя за столом и смотря на аппетитные блюда рядом с ней. В подписи Вера рассказала, что она не претендует на статус идеальной женщины, поскольку нет предела совершенству и ей всегда есть куда стремиться.

«Прежде, чем перейти к следующим здоровым привычкам расскажу вам ещё о себе. Я не робот.🤖 Конечно,я правильно питаюсь, но у меня естественно есть свои слабости😉и вообще я люблю поесть!!)

РАЗ в неделю с удовольствием начала позволять себе НА ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД (это важно, что не на ужин😉) - ВСЕ, что мне хочется 🤪И сначала, когда я ещё любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас)) но это и был мой приём пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась)) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка 😂- максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас.

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее

Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой

Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома