Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала жаркое весеннее фото в новом имидже

Артистка решила рассказать, как отдыхает в ресторане за столом, мило улыбаясь перед камерой. В подписи звезда рассказала, что сейчас сложный карантинный период, поэтому приходится во многом себя ограничивать, а она уже давно соскучилась по прогулкам, ресторанам и активном отдыхе, пишет Politeka

Как известно, Татьяна очень часто удивляет публику яркими кадрами из фотосессий, постановочными кадрами, а также личными фото в смелых образах. После того, как певице пришлось остаться на самоизоляции, девушка решила публиковать много архивных кадров из отдыха в Инстаграм, чтобы поддерживать внимание аудитории.

Сегодня звезда представила один из таких фото, на котором показала всю себя сидя за столом в белой кружевной кофточке с яркой улыбкой на лице.

«Как бы выглядело Summer’20 Предлагаю пофантазировать, куда бы мы отправились летом, если бы не ..? Я бы хотела в любимую Италию поесть посты с вином и в Испанию танцевать фламенко с цветком в волосах, ну или хотя бы к родителям в Ростов 🙏🏻 Соскучилась уже 💔 Ну кто куда полетит на радостях?», - написала Татьяна под фото.

Вот что ответили поклонники:

«Как дворянка)))», «Как я скучаю по путешествиям 😍», «Я мечтаю поехать на Родину свою всего лишь и мне никогда не хватает времени это сделать!», «Как всегда обаятельная», «Я наверное ни куда... Так как осталась вообще без работы, и без денег 🤔», «Я бы просто пролетал как птичка по миру😊».

До этого Татьяна поразила откровенным образом. Свежее фото женщина опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Котова предстала в белых трусиках и топе, который еле вместил необъятную грудь звезды. Котова распустила волосы, взяла в руки краешки трусиков, чтобы сделать фото еще более пикантным. Сверху она накинула джинсовую куртку, но главная гордость певицы все равно просматривается через прозрачный топ.

Тему под постом Котова тоже решила обсудить пикантную. Она анонсировала эфир с сексологом, который поможет парам, у которых есть проблемы в отношениях.

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