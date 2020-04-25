Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", имеет армию поклонников, которые размещают ее разные фото

Так, в одной из фан-групп артистки недавно появился горячий снимок, пишет Politeka.net. Серябкина на фото позировала в откровенном купальнике с вырезами по боками, а также в районе живота.

Бело-розовый купальник подчеркнул все изгибы - пышные груди и бедра, а также тонкую талию.

Оля закрыла глаза, показав тени бежевого оттенка и пышные ресницы. Артистка подняла руки и зажала в них влажные волосы.

"Доброе утро! И всем продуктивного дня🧸", - подписано фото.

За три часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Какая всё-таки милая Олька)🔥🔥🔥", "И вам этого жэ самого)))", "Мой сон ❤️❤️", "И тебе🤠", "Не девушка а мечта)", "Доброе утро ! Спасибо взаимно !🔥🔥🔥", "Спасибо прелесть и тебе тоже хорошего дня", "Спасибо за продуктивную позу 😂", "Привет надутая Ольга", "шикарная попа и грудь", "Привет Олька худышка", "Самка!😇😇", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина позировала в полосатом пеньюаре нежного цвета и черным кружевом.

Певица села на кресло и прижала ноги к груди. При этом красотка нагнулась, едва не выронив прелести из одежды.

Оля распустила волосы и смотрела в камеру. Певица открыла губы и выглядела при этом очень соблазнительно.

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина прогулялась в костюме с распущенными волосами и без макияжа, всячески крутясь перед поклонниками и демонстрируя стройное тело. Как известно, певица любит хвастаться новыми кадрами из отдыха и привлекать внимание выходками.

«Задержи дыхание. В полночь по Мск мы будем под водой 🌊», - загадочно подписала новый ролик в Инстаграм Оля.

Напомним, экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах: "Просто бомба!"

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