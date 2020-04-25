Украинские звезды решили продемонстрировать, что умеют делать шпагат не хуже российской балерины Анастасии Волочковой

Так, к примеру Тина Кароль на сцене показывает все свои умения и спортивную подготовку, пишет Politeka.net. Звезда сделала полушпагат, опираясь о стул.

Светлана Лобода похвасталась умением во время отдыха. Артистка позировала в купальнике, сидя на шпагате. Да, Волочкова и рядом не стояла.

Украинская певица Ольга Полякова тоже умеет делать шпагаты. В одном из своих ярких нарядов звезда с легкостью подняла ногу вверх.

Ани Лорак, которая сейчас живет в России, также не отстает от нового "тренда". Артистка продемонстрировала воздушный шпагат возле шведской стенки.

Не отстает и телеведущая Леся Никитюк, которая ровно подняла длинную ножку, лежа на диване.

Участница шоу "Танці з зірками", спортсменка Анна Ризатдинова вытянулась в шпагате без особого труда. Стоит отметить, что красотка занимается гимнастикой с детства.

Напомним, Тина Кароль в разговоре с телеведущей Екатериной Осадчей затронула важную тему.

Певица считает, что нельзя делить Украину на части, проливая кровь, отбирая то, что многие годы ей принадлежало.

"Я против любой войны. Когда люди говорят: "Это же все равно сепаратисты" - то страшно! Погибли люди! А слезы матерей одинаковы ведь. С другой стороны, делить Украину нельзя!", - полагает Кароль.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода решила представить в разделе Стори в Инстаграм редкий кадр с дочерью - еще маленькой девочкой Евангелиной.

Светлана решила удивить архивным кадром любопытных поклонников, которые каждый день ждут от звезды новых фото, несмотря на то, что сейчас звезда находится в режиме самоизоляции.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев