Известный композитор Игорь Николаев показал, как проводит время после выписки из больницы

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Игоря Николаева в начале апреля выписали из больницы после экстренной госпитализации с подозрением на пневмонию и заражение китайским вирусом.

Известный композитор наконец воссоединился со своими родными после того, как несколько дней провел в больничной палате.

Игорь Николаев продолжает придерживаться режима самоизоляции, проводя время на карантине с женой и маленькой дочерью Вероникой.

На этот раз бывший возлюбленной Наташи Королевой, который уже успел после больницы отрастить свои усы, опубликовал в своем личном Instagram фото с дочерью, сделанное незадолго до сна.

"Вечерние обнимашки перед сном", - подписал Игорь Николаев трогательное фото с наследницей Вероникой.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и отметили, что Игорь Николаев светиться от счастья.

"Нежные обнимашки", "Счастье!", "Спокойной ночи", "Как Вы светитесь от счастья", "Вот оно счастье!", "Я подумала, что Вероничка уснула на папином плече", "Ой как мило!", " Счастье! Дети - самое главное!", "Приятная церемония: обнимашки перёд сном!", "И уже не надо лишних слов", "Самые прекрасные", - написали они в комментариях.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Игорь Николаев был госпитализирован в больницу с подозрением на коварный вирус.

"У музыканта диагностирована очаговая пневмония. Окончательные результаты анализа он пока не получил, они будут готовы в течение двух дней. Врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести", - говорилось в сообщении.

Но 30 марта бывший любовник Наташи Королевой в своем Instagram сообщил, что у него не подтвердился роковой диагноз после двух сделанных тестов.

Позже в сети появилось домашнее видео, на котором можно увидеть Игоря Николаева после выписки из больницы без его известных усов.

Напомним, что Лайма Вайкуле и Пугачева подставили больного Николаева: "Игорек, какая ты старая ржавчина", фото.

Как сообщала Politeka, болезнь сильно изменила экс-возлюбленного Наташи Королевой, появились кадры: "Игорь, где усы?".

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