Несмотря на то, что российский композитор Игорь Николаев находится в больнице, он не забывает о своих друзьях

Как сообщает Рoliteka.net, 31 марта в своем Инстаграме Николаев опубликовал серию фотографий с Лаймой Вайкуле, Аллой Пугачевой, Валерией и Владимиром Винокуром. Он поздравил своих друзей с днем рождения, который они отмечают в один день.

«Дорогие Лайма и Володя!!!! С днем рождения вас! Вы же каждый год гуляли по очереди! Но в этом году, я уверен, в кругу своих самых близких людей! Счастья и здоровья Вам, любимые наши!», - написал Николаев.

Как известно, сейчас Николаев находится в больнице. У него было подозрение на «уханьский» вирус, но тест оказался отрицательным. Поклонники бурно отреагировали на пост композитора. Одни пожелали ему скорейшего выздоровления, другие назвали «старой ржавчиной». Поклонники отметили, что на фоне Лаймы, Пугачевой и Валерии артист выглядит довольно старым. Таким образом, коллеги буквально подставили Николаева перед поклонниками своим молодым видом.

«Сказали карантин, а им пофиг», «Мне так нравится ваша дружба и как вы относитесь друг к другу!», «Сидите дома, не заражайте людей», «Тусни не хватает», «Какие же вы классные ребята!!!», «На 5 снимке какие Девочки!!!!! Меж двух огней», «Игорек, какая ты старая ржавчина на фоне этих красоток», - пишут пользователи сети.

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