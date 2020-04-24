Звезда фильмов студии «Квартал 95» Светлана Ходченкова поделилась откровенным снимком в нижнем белье

37-летняя российская актриса, полюбившаяся многим своими ролями в фильмах «Квартала 95», любит радовать поклонников новыми снимками в своем Инстаграм. Как передает Politeka.net, на этот раз она опубликовала соблазнительное черно-белое фото, на котором она позирует в одном белье.

На кадре актриса смотрится в зеркало в процессе создания небрежной прически. При этом из одежды на Ходченковой только черный лифчик, а также многочисленные украшения. Образ знаменитости дополняет яркий макияж глаз.

«Собралась! Теперь можно и на кухню», - с юмором подписала снимок актриса.

Ее поклонники тут же засыпали звезду восторженными комментариями.

«Ну как же красива. Сама эстетика», «Сильный взгляд и красивые глаза», «Какая же Вы красивая!», «Взрывная блондинка...», «Шикарная», «Красивая дама! Идеал красоты и женственности», «Увидеть на кухне и умереть!», «Надо же! У вас есть что-то общее с Синди Кроуфорд на этом фото», - пишут люди.

Ранее мы писали, что актриса опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашнем наряде: рубашке и штанах белого цвета.

Босоногая и слегка растрепанная Ходченкова застыла в момент шага, схватившись рукой за голову и приподняв копну длинных волос. Заметно, что звезда закрыла глаза. Некая воздушность и легкость присутствует на этом фото. Несмотря на ее простенький наряд, устремленная походка и безупречный стиль в интерьере, заставляют подолгу любоваться картинкой.

Напомним, звезда фильмов "Квартал 95" Ходченкова соблазнила новым эффектным образом.

Как сообщала Politeka, грязная звезда фильмов «Квартал 95» взбудоражила дерзким образом.

Также Politeka писала, что стройная блондинка из фильмов "Квартал 95" лишилась штанов и совести.