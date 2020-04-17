37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, снявшаяся в нескольких фильмах "Квартал 95", потрясла откровенным снимком

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Ходенкова с ярким макияжем стоит на кухне, испачкавшись мукой. Актриса одета в обычное платье, ничего откровенного в кадр не попало, но одного взгляда на нее достаточно, чтобы почувствовать жар. Формы актрисы впечатляют.

Ходченкова держит в руках железную миску и какой-то кухонный инвентарь, ее лицо и руки испачканы в муке, она страстно смотрит в кадр. Волосы звезды накручены и распущены, что придает ее образу еще большей соблазнительности.

«Книги посмотрела, фильмы почитала. Если так пойдет и дальше, научусь и блины варить», - шутливо подписала Ходченкова свое фото.

Поклонники не смогли оставить комментарии под фото, так как фото было опубликовано в сториз.

Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова поделилась фото, на котором она одета в вязаный красный боди и белые кеды. Красотка позировала в кресле, при этом расставила ноги настолько широко, что можно в любую секунду пересечь грань приличия. Худые коленки звезды сразу же бросаются в глаза - поклонники переживают, что она сильно изменилась на карантине.

Напомним, что Светлана Ходченкова без штанов показала свое женское очарование: «Ох и хороша».

А еще Politeka писала, что Светлана Ходченкова посветила прелестями перед жгучим брюнетом: «Мужик, отойди от нее».

Также Politeka сообщала, что Ходченкова сразила наповал новым шикарным образом: "Просто вау!".