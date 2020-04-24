Регина Тодоренко похвасталась фигурой в солнечном купальнике во время отдыха на пляже

Артистка решила показать кадр, на котором сверкнула формами в одном золотом бикини. Как известно, перед началом карантина Регина вместе с сыном отправлялась на отдых на Мальдивы без мужа, а по возвращению с отпуска принялась активно делиться архивными кадрами, которые ранее не публиковала, пишет Рoliteka.net.

Под солнечным кадром Регина решила рассказать о намерении провести с доктором Комаровским онлайн эфир, в котором поклонники смогут узнать много интересного:

«Друзья, завтра вместе с доктором Комаровским @doctor_komarovskiy мы проведём совместный прямой эфир. Говорить будем о том, что волнует нас всех уже длительное время - о вирусе.

Вместе с доктором мы попробуем разобраться так ли страшен этот вирус, действительно ли существует бессимптомная форма этого заболевания, как защитить себя и своих детей, а так же поговорим о мифах, которыми окружён вирус. Оставляйте свои вопросы в комментариях и мы вместе постараемся на них ответить в эфире 25 апреля в 19:00! #регинатодоренко #докторкомаровский», - написала Тодоренко.

До этого звезда предстала в костюме нюдового оттенка с ярким макияжем на лице и во врем укладки своих пышных волнистых волос. Звезда позировала разбутой, сидя за столом и ярко улыбаясь на камеру. Именно раззутые ноги звезды и привлекли внимание фанатов.

«#10фактовобомне

Отгадайте, какие из них ложные ! Пишите в комментах)

В 15 лет раздавала флаеры на Дерибассовской улице, а на заработанные деньги покупала духи.

2. Я - дипломированный логист.

3. Выпустила музыкальный альбом FIRE, на обложке которого обнаженная.

4. Любимое блюдо - кактусовый суп

5. Мой голос можно услышать в песне Ани Лорак «Оранжевые сны»

6. Я являюсь членом братства трески и потрохов в Португалии

7. Мне вживили сухожилие горной овцы (хожу с ним по сей день)

8. Я пилотировала самолёт и посадила его самостоятельно на одной из самых опасных взлетных полос в мире

9. Получила #ТЭФИ как лучшая Ведущая утреннего шоу выходного дня.

10. За все время путешествий в тревел-шоу #ОрелиРешка потратила полмиллиона долларов», - написала под постом звезда, однако многих заинтересовали именно ноги звезды большого размера.

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