Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала роскошную фигуру в пикантном танце

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Что думаете о #tiktok ? Пиши сюда свои аккаунты , подписываемся! Спасибо!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Горовая исполняет роскошный танец, демонстрируя на камеру идеальное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«А вот ты мне нравишься», «Наташ, богиня», «попа как у Ким! Я хоть и девушка, но фигуру оценила», «красотка», «воу, огонь!», «полный порядок», - пишут они.

До этого мы писали, что Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа, сверкнула идеальной фигурой в одном белье.

«Доедая бублик, строчу текст. сколько килограмм ты набрал на карантине или самое время сравнивать себя настоящую и из 2017 года 😂👆🏻 Вс , 19.04, выбило меня колеи - я съела за день - кусочек пасочки (не фанат), 2 кусочка мяса (ПИШУ И ПРЯМО СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЮ ДЕЖАЮ 😍) , кучу картошки, хлеба , кушала после 19:00😂🎉 сорвалась с поста так сказать)», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Горовая позирует посреди ночи в одном купальнике с бутылкой алкоголя в руках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вижу только дырку от бублика», «Умница, не стесняйся», «Какая же ты умница, не стесняйся», «Ух какая ты sexy», «богиня», - пишут они.

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