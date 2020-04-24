Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала роскошную фигуру в пикантном танце

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

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Уточним, что на опубликованном снимке Горовая исполняет роскошный танец, демонстрируя на камеру идеальное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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«А вот ты мне нравишься», «Наташ, богиня», «попа как у Ким! Я хоть и девушка, но фигуру оценила», «красотка», «воу, огонь!», «полный порядок», - пишут они.

До этого мы писали, что Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа, сверкнула идеальной фигурой в одном белье.

«Доедая бублик, строчу текст. сколько килограмм ты набрал на карантине или самое время сравнивать себя настоящую и из 2017 года 😂👆🏻 Вс , 19.04, выбило меня колеи - я съела за день - кусочек пасочки (не фанат), 2 кусочка мяса (ПИШУ И ПРЯМО СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЮ ДЕЖАЮ 😍) , кучу картошки, хлеба , кушала после 19:00😂🎉 сорвалась с поста так сказать)», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Горовая позирует посреди ночи в одном купальнике с бутылкой алкоголя в руках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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«Вижу только дырку от бублика», «Умница, не стесняйся», «Какая же ты умница, не стесняйся», «Ух какая ты sexy», «богиня», - пишут они.

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Напомним, дочь Потапа сверкнула идеальными формами в облегающем наряде

А еще Politeka писала, что дочь Потапа похвалилась похудевшей фигурой в одном белье

Также Politeka сообщала, что горячая дочь Потапа показала идеальные формы в обтягивающих шортах