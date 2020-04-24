Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", предстала в горячем образе
Звезда предстала в платье интересного кроя, пишет Politeka.net. Верх напоминал карточную масть "Пика", а низ был пышным и розовым.
При этом верх не сильно прикрывал формы звезды.
Красотка поиграла прелестями на камеру, позируя возле зеркала, на которое нанесла подпись помадой.
На одном из снимков артистка сложила губки уточкой. В общем фото получились очень горячими.
"Мы проснемся в другой стране, как в 91-м": столицу готовят к введению войск, мэр проговорился
Мощный взрыв прогремел в Одессе, Свято-Успенский монастырь в огне: "Подожгли в трех местах", фото
Травести-дива Монро потрясла видом без одежды, фанаты в восторге: "Ого, эти ноги...."
Первый голодный бунт вспыхнул в Украине, начались потасовки с полицией: "Не трогайте ее!", кадры
"На самом деле не до шуток... Какие ваши прогнозы ?", - подписала фото артистка.
"Ну, а серьезно, уже хочется, чтобы быстрее все это закончилось. Невозможно уже 💔", "Вообще не самые лучшие относительно мира😭и вообще не хорошие относительно себя😫 поскорее бы все это закончилось🙏🏻", "КАПЕЦ Я В ШОКЕ ТЫ НУ КРАСОТКА, Я ВОТ БОГАТЫЙ И ХОЧУ ТЕБЯ В ЖЕНЫ ВЗЯТЬ ПРЯМ, С МЕНЯ ЛИЧНЫЙ САМОЛЕТ И БЕНТЛИ НОВЫЙ", "Наша любимка❤️", "Этот прогноз не предсказуем ,природа даже бывает обманчива...", "ОЛЕНЬКА, ты прекрасна 😍", "Думаю скоро станет лучше, а ты как Оленька, как дела? ❤️❤️❤️😘", "Это вообще законно?💔💔😭😭", "Думаю в этом году мы не будем путешествовать)", - написали пользователи сети.
Напомним, Ольга Серябкина рассказала о своем новом клипе по сюжету, которого она должна была сыграть первую женщину-космонавта, которая отправилась на Марс.
Для этого ей подобрали соответствующие костюмы в космическом стиле. Впрочем, речь идет не о традиционных скафандрах, а о соблазнительных обтягивающих нарядах из латекса с отдельными «космическими» элементами.
«Я смело могу сказать, что это моя лучшая и самая сложная во всех планах видео-работа", - написала звезда.
Напомним, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин.
Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах.
Также Politeka писала, что горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото.