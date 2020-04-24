Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", предстала в горячем образе 

Звезда предстала в платье интересного кроя, пишет Politeka.net. Верх напоминал карточную масть "Пика", а низ был пышным и розовым. 

При этом верх не сильно прикрывал формы звезды. 

Красотка поиграла прелестями на камеру, позируя возле зеркала, на которое нанесла подпись помадой. 

На одном из снимков артистка сложила губки уточкой. В общем фото получились очень горячими. 

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"На самом деле не до шуток... Какие ваши прогнозы ?", - подписала фото артистка. 

"Ну, а серьезно, уже хочется, чтобы быстрее все это закончилось. Невозможно уже 💔", "Вообще не самые лучшие относительно мира😭и вообще не хорошие относительно себя😫 поскорее бы все это закончилось🙏🏻", "КАПЕЦ Я В ШОКЕ ТЫ НУ КРАСОТКА, Я ВОТ БОГАТЫЙ И ХОЧУ ТЕБЯ В ЖЕНЫ ВЗЯТЬ ПРЯМ, С МЕНЯ ЛИЧНЫЙ САМОЛЕТ И БЕНТЛИ НОВЫЙ", "Наша любимка❤️", "Этот прогноз не предсказуем ,природа даже бывает обманчива...", "ОЛЕНЬКА, ты прекрасна 😍", "Думаю скоро станет лучше, а ты как Оленька, как дела? ❤️❤️❤️😘", "Это вообще законно?💔💔😭😭", "Думаю в этом году мы не будем путешествовать)", - написали пользователи сети. 

Напомним, Ольга Серябкина рассказала о своем новом клипе  по сюжету, которого она должна была сыграть первую женщину-космонавта, которая отправилась на Марс.

Для этого ей подобрали соответствующие костюмы в космическом стиле. Впрочем, речь идет не о традиционных скафандрах, а о соблазнительных обтягивающих нарядах из латекса с отдельными «космическими» элементами.

«Я смело могу сказать, что это моя лучшая и самая сложная во всех планах видео-работа", - написала звезда. 

Напомним, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин.

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах.

Также Politeka писала, что горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото.