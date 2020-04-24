Потап откровенно рассказал о школьных конфликтах своего сына

Известный украинский продюсер и рэпер уделяет особое внимание своему 11-летнему сыну от прошлого брака Андрею. Однако, как и многие другие дети его возраста, Андрей периодически попадает в конфликты, признается Потап.

По его словам, Андрей растет спортивным мальчиком. Он увлекается баскетболом, футболом и боксом. Вероятно, именно это и позволило парню разобраться с обидчиками в школе.

Потап пояснил, что конфликт разгорелся из-за того, что какие-то школьники плохо говорили о нем перед его сыном.

«У него в школе к нему подходили школьные друзья, кто-то что-то плохое обо мне говорил. Андрюша в этот момент занимался боксом, и меня вызывали в школу порой. Говорят: тут Андрей… Я отвечаю: "Но он же заступался за папу!" Я при директоре сказал: "Андрюша, ты такого больше не делай!" А на выходе со школы сказал: "Молодец! Постоял за себя!», - рассказал рэпер.

Он также возмутился тем, что в соцсетях находятся люди, которые выливают негатив в его адрес на его сына.

«Те, кто не могут достучаться со своим хейтом ко мне, перебрасывается на малого», - негодует Потап.

Он отметил, что говорил с Андреем на эту тему, отметив, что мальчику может быть нелегко из-за известности его отца.

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