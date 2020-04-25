Модель Алена Преснякова похвасталась идеальным телом в открытом купальнике и рассказала все о своих параметрах

22-летняя жена внука Аллы Пугачевой успела прославиться, как успешная модель. Девушка регулярно публикует в Инстаграм фото из новых фотосессий, среди которых попадаются и довольно откровенные. В связи с этим некоторые поклонники красотки заинтересовались параметрами ее фигуры. Как передает Politeka.net, соответствующий вопрос Пресняковой задали в разделе Сториз.

«Какой у тебя рост/вес? Идеальная фигура», - говорится в сообщении.

В ответ модель заметила, что в какой-то момент перестала обращать внимание на точные параметры тела, поэтому сейчас не следит за этим.

«Я наконец-то перестала гнаться за цифрами на весах и смотрю только на качество тела, так что если честно, вес не знаю, +- 51-53 кг. Рост 167», - ответила Преснякова.

Свой ответ она сопроводила собственной фотографией в открытом розовом купальнике. Снимок наглядно продемонстрировал действительно идеальную фигуру модели.

К сожалению, ее поклонники никак не смогли прокомментировать фото из-за того, что в Сториз нет такой возможности.

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На кадрах Преснякова позирует в очень простом, но при этом не менее стильном образе. На девушке свободные джинсы с завышенной талией и простая белая рубашка, завязанная в кокетливый узел сразу над поясом. Модель также использовала минимум косметики, продемонстрировав поклонникам свою естественную красоту.

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