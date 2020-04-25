Известная певица Алина Гросу удивила жарким видео с горячим красавцем, раздетым по пояс

Как известно, артистка не так давно призналась в своем интересном положении весьма символично - на первое апреля. После этого артистка не стала комментировать правда ли она беременна, вместо этого Алина привлекает внимание подборкой разных пикантных роликов. В этот раз звезда представила необычное видео с мужчиной, сообщает Politeka.

Так, Алина подшутила над поклонниками необычным образом. Певица решила забраться на руки к артисту и показать, как надо быстро худеть. Как известно, в последнее время из-за карантина многие звезды принялись рассказывать, как правильно худеть, питаться и заниматься собой дома.

Однако Гросу, вместо очередных советов решила поднять фанатам настроение, показав молниеносный способ «похудеть»:

«А как сбрасываете вес на самоизоляции вы?», - шутливо отметила Алина.

Поклонники тут же отреагировали:

«Я исключительно набираю», «Хаха прикольно)», «Алина, а какой у вас рост?», «Интересная идея ...😂🤣😉🤭👍», «Класс», «Ого, не ожидала его увидеть)», «І скільки скинув😂😂», «😂😂😂😂😂😂Идеально», «Супер идея...😂😂😂», «,Алину гросу ненужно было бросать, это не сброс веса».

До этого в интервью артистка рассказала, что сейчас она с мужем вместе убирает, готовит. Иногда они самоизолируются и находятся друг без друга:

«Я держалась дней 20, а 10 дней – у меня то туда, то сюда. Я могу держаться, когда мне привозят еду. А когда готовлю – это жирная пища. Не могу я готовить что-то диетическое, во мне течет украинская кровь, поэтому хочется делать борщи, пампушки, вареники и пирожки», - откровенничает Алина.

Также она рассказала, как связан ее аппетит с беременностью, о которой она объявила в начале месяца.

«Надо же было мне ума выложить это 1 апреля. Многие люди сейчас спрашивают, беременна ли я, но я пока говорить не буду. Это секрет. Хочется что-то скрыть для себя на определенное время и потом уже об этом говорить. Если это так», – туманно объяснила ситуацию певица.

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