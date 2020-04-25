Регина Тодоренко попала в серьезный скандал из-за своего дерзкого высказывания о насилии над женщинами

Так, скандал начался с того, что звезда высказалась в сторону осуждения женщин, подвергшихся домашнему насилию. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — дерзко высказалась Тодоренко, за что тут же серьезно поплатилась,

Пост звезда подорвали многие сотни негодующих комментариев, и звезда тут же поспешила оправдаться, с горестным видом напомнив о неизвестной публике детской травме:

«Я прошу прощения за свои некорректные формулировки по поводу домашнего насилия. Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе. Возможно, во мне говорят мои детские страхи, возможно, я, как и сотни женщин, не готова еще рассказать о том, что когда-то со мной произошло», - сказала в ролике Тодоренко.

Тем не менее, поклонники артистки оказались в ней разочарованы и резко ответили ей:

«Когда, вы Регина сказали, «что ты сделала, чтоб тебя не били» вы сотни тысячи женщин предали. Они может уже и хотели вырваться из ада домашнего насилия, но тут мудрая Регина говорит, что наверное это они сами виноваты и если поработают над собой, то все будет ок. Мужик не при чем, от него уходить не нужно!»,

«Интересно, осознаёте ли вы, что такими своими высказываниями (до извинения) ещё больше заставляете женщин терпеть насилие и заставляете их САМИХ ВИНИТЬ СЕБЯ, потому что женщины БОЯТСЯ говорить об этом, так как думают, что их осудят ТАКИМИ ЖЕ словами, как и в вашем прямом эфире. Вот и получается замкнутый круг, так и получаются эта невероятная статистика насилия над женщинами ВО ВСЁ МИРЕ», «Быстро Вы переобулись»,

«Как же с вашей стороны, Регина, было лицемерно обсуждать ситуацию с Агатой. Она ведь была гостем шоу. И никакие подобные посты не оправдают ваших слов "Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?". Вы не женщина года, вы разочарование года. Вы с Владом пару лет всего, Агата в районе 8-9. А Вы уверены, что лет через 6 у вашего Владика кукуха не поедет, тем более что предпосылки к этому имеются? Интересно как бы вы поступили в таком случае... Ну да, лучше ведь идеализировать отношения, на показ...».

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