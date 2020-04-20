Дочь скандально известного политика, экс-нардепа Михаила Добкина Алла поделилась архивными фотографиями с прошлогодней Пасхи, показав своего самого любимого мужчину
Снимки она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Алла при всем параде позирует на фоне пасок и корзинки с продуктами. Красотка выглядит превосходно. Она сделала естественный макияж, а волосы накрутила.
На руках Алла держит еще совсем маленького сынишку – своего главного мужчину.
«Христос Воскресе! Ровно год назад..так быстро время летит. Уже голубоглазый блондин мой бегает по всему двору», - написала Добкина под постом.
За два часа пост Добкиной собрал более 2,3 тысяч лайков. Поклонники поздравляют ее со светлым праздником, добавляя, что малыш выглядит прекрасно.
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«Красавчик», «Лапули», «Счастья и добра вашей семье», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что 26-летняя домохозяйка Алла Добкина скучает дома на карантине и часто делится архивными снимками с отдыха. В том числе, звезда часто публикует фотографии со своим сыном. Недавно она поделилась кадром с профессиональной фотосессии, отметив, что ее малыш слишком быстро растет.
«Так быстро вырос..смотрю на фото..сейчас совсем другой уже», - подметила она.
Напомним, что Алла Добкина выставила напоказ всю свою роскошь: "Божество!".
Как писала Politeka, дочь Добкина Алла показала, что делает в спальне на столе: "Это моя первая...".
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