Дочь экс-депутата Михаила Добкина Алла пожаловалась своим поклонникам на беды, свалившиеся на ее семью

Повседневным фото она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На снимке Алла сидит в машине. Видно, что она немного растрепанная и несобранная.

«Я не знаю что вообще происходит, но этот год очень странный. Я надеюсь, что летом как-то все будет легче. Сначала вирус этот..потом пару дней назад я выезжала за продуктами, охранник не закрыл Сару (собаку мою) и я на неё наехала..и она просто лежала перед машиной..», - рассказала Алла.

Девушка отметила, что собаку прооперировали и ей удалось выжить.

Кроме этого, Добкина рассказала, что из-за пожаров у нее началась серьезная аллергия.

«Я 4 дня хожу с жуткой аллергией, глаза постоянно тру, не могу. Я не знаю, это на эту гарь..или на химию, которой моется дом..», - отметила Добкина.

Она также добавила, что ей жалко спасателей, которым приходится останавливать пожар, рискуя собственным здоровьем.

За час пост Добкиной собрал около тысячи лайков. В комментариях поклонники делятся своими историями, а также отмечают, что Алла еще не в худшем положении.

«Главное, что бабки есть. Бомжевать гораздо хуже», «У моего ребёнка никогда в жизни не было аллергии и сейчас 4-й день просто ппц», «Не бери дурного в голову! В Харькове уютней», «Что такая грустная?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что дерзкая дочь Добкина похвасталась "хищной" обновкой: "Голливуд отдыхает".

Как сообщала Politeka, внук Добкина поразил переменами во внешности, мама не сдержалась: "Совсем другой".

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