Украинская певица MARUV показала, как развлекается с мужем на карантине

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица решила представить небольшой шутливый видеоролик с вечерними развлечениями со своим мужем. Уже несколько недель звезда находится на карантине и вместо того, чтобы бесцельно проводить время дома, Анна старается разнообразить будни шутливыми роликами, сообщает Politeka.

В этот раз девушка показала, как она в шутливой манере заигрывает с возлюбленным, а также открыто пытается его собзлазнит. Сам же муж звезда забавно сморщил нос, едва не отворачиваясь, и отрицательно закивал головой, как бы не одобряя ее действие.

Затем Анна показала себя в образе мужчины - некого кавказца, которому понравился ее образ и который не прочь занять место "ее краша". Само видео вышло достаточно забавными и комичными, но поклонник не смогли оставить свое мнение из-за публикации ролика в разделе Стори.

Также Анна Корсун показала новый короткий ролик в Инстаграм. На кадрах Корсун позирует в пижаме, а также с синими косичками, которые она добавила на волосы. Анна покрасилась на камеру, а после этого прыгнула в постель леопардового цвета. MARUV в этот момент сменила одежду на юбку и блузку в горошек и пошла выбрасывать мусор в мусоропровод.

Фанаты успели просмотреть ролик более 50 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Главное санитайзером в камеру попшикала - теперь нас никакой вирус-шмирус не возьмет", "Руками взялась за ручку мусорки ,а потом посылая воздушный поцелуй ,тронула свою оральную зону", "Синие косички кстати шикарные, очень тебе идут", "Накраситься чтобы вынести мусор...в мусоропровод подъезда", "А где маска и перчатки! Следующий ролик надо и это!;))", "Блин, перчатки не надела и поцелуй на нас воздушный отправила, вот хулиганка".

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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