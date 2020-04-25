Меган Маркл и принц Гарри готовятся к переезду 
 
Такое их решение связано с тем, что план супругов по трудоустройству провалился. Маркл планировала начать вновь сниматься в Голливуде. Однако из-за мировой пандемии производство фильмов остановилось, передает издание Star.

Без работы пока находится и принц Гарри. Так как паре приходится оплачивать солидные счета за аренду и миллионы и на охрану, они задумываются о переезде уже и с США, куда они переехали после Канады.

меган маркл, принц гарри

Из-за того, что  в США действует режим карантина, Меган и Гарри не обзавелись новыми знакомствами и оказались в изоляции.

Место, куда собирается переехать пара, пока не известно.

меган маркл, принц гарри

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Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри объявили войну таблоидам.

Такое решение звездной пары связано с тем, что журналисты  опубликовали личную переписку Меган Маркл с отцом Томасом, поэтому они подают иск против британских СМИ.

Согласно информации, Меган Маркл пыталась наладить перед свадьбой общение с отцом, но он упорно молчал. Хотя ведущие СМИ говорили обратное и утверждали, что актриса специально не позвала отца на торжество.

Напомним, 

Напомним, королевская семья заявила о желании жить на две страны - Великобританию и Канаду взаявлении о выходе их из королевской семьи. Королева Елизавета II все же поддержала решение супругов отказаться от королевских привилегий и сообщила о "переходный период" в этом процессе.

Своерешение Гарри объяснил тем, что после бракосочетания с американской актрисой Меган Маркл они надеялись, что продолжат служить королеве, но без государственного финансирования, но это было невозможным. 

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.