Меган Маркл и принц Гарри готовятся к переезду

Такое их решение связано с тем, что план супругов по трудоустройству провалился. Маркл планировала начать вновь сниматься в Голливуде. Однако из-за мировой пандемии производство фильмов остановилось, передает издание Star.

Без работы пока находится и принц Гарри. Так как паре приходится оплачивать солидные счета за аренду и миллионы и на охрану, они задумываются о переезде уже и с США, куда они переехали после Канады.