Без работы пока находится и принц Гарри. Так как паре приходится оплачивать солидные счета за аренду и миллионы и на охрану, они задумываются о переезде уже и с США, куда они переехали после Канады.
Из-за того, что в США действует режим карантина, Меган и Гарри не обзавелись новыми знакомствами и оказались в изоляции.
Место, куда собирается переехать пара, пока не известно.
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Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри объявили войну таблоидам.
Такое решение звездной пары связано с тем, что журналисты опубликовали личную переписку Меган Маркл с отцом Томасом, поэтому они подают иск против британских СМИ.
Согласно информации, Меган Маркл пыталась наладить перед свадьбой общение с отцом, но он упорно молчал. Хотя ведущие СМИ говорили обратное и утверждали, что актриса специально не позвала отца на торжество.Напомним,
Напомним, королевская семья заявила о желании жить на две страны - Великобританию и Канаду взаявлении о выходе их из королевской семьи. Королева Елизавета II все же поддержала решение супругов отказаться от королевских привилегий и сообщила о "переходный период" в этом процессе.
Своерешение Гарри объяснил тем, что после бракосочетания с американской актрисой Меган Маркл они надеялись, что продолжат служить королеве, но без государственного финансирования, но это было невозможным.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.
Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".
Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.