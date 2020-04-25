Российский юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин похвастался перед многочисленными поклонниками талантом своего сына Гарри

Шоумен опубликовал в Instagram запись, на которой мальчик исполняет французскую песню «Non je ne regrette rien», что в переводе означает «Нет, я ни о чем не жалею».

Как можно заметить на видео, запись велась несколько месяцев назад, поскольку за окном, у которого поет Гарри, лежит снег.

«Non je ne regrette rien в исполнении Гарика. Ещё осенью дети разучили и записали несколько песен - а я и забыл, вот вспомнили - решили вас порадовать на карантине. Всё будет хорошо!», – подписал публикацию Галкин.

Что же касается маленького артиста, то видно, что мальчик растет звездой: он поет по нотам, при этом держится артистично и совершенно не пасует перед камерой.

Как известно, звездные родители много внимания уделяют воспитанию и развитию шестилетних двойняшек. И Лиза, и Гарри изучают французский язык, занимаются вокалом, растут очень активными и разносторонними.

В комментариях поклонники не пожалели комплиментов в адрес родителей и детей.

«Умничка!!!», «Будущая звезда растет!», «Супер, молодцы 👏👏», «Оба с такими голосочками приятными! 🙌❤️какие же они чудесные!», «Просто нет слов!!👍», «Очень душевно», «👏и голос , и слух ,и произношение🔥», «Спасибо !!! Я пела вместе с Гарри ❤️❤️❤️ Чудный малыш 😘🙏🙏», – пишут пользователи под видео.

Гарри и Лиза появились на свет 18 сентября 2013 года. Детей Галкину и Пугачевой родила суррогатная мать.

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