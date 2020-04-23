Российский комик Максим Галкин записал смешную пародию на актера Ефима Шифрина

Видео он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Галкин забился в угол от Аллы Пугачевой, которая, по всей видимости, снимала его на камеру, и разговаривал по телефону, пародируя манеру разговора Шифрина. По сюжету актер притворился собакой, чтобы погулять во время карантина и теперь его держат в тюрьме. Галкин смешно обыгрывает ситуацию с задержанием и последующим опознанием Шифрина, а также шутит по поводу жизни с бабушкой - матерью жены.

«С тещей я. Мы вдвоем пошли гулять, нас и остановили. Почему гулять нельзя? С собакой ведь можно. Она показала на меня полицейскому и сказала, что я кабель. А я сказал, что она с**а», - пошутил артист.

Судя по всему, жизнь на карантине с Аллой Пугачевой для Галкина настоящее счастье. Он охотно делится фото и видео с детьми и Аллой.

«Продолжаю ностальгический сериал «Наша эстрада о карантине»! Сидя дома, представил, как наши лучшие сатирики могут шутить о карантине. 4-ая серия - Ефим Шифрин», - написал Галкин.

За час пост комика посмотрели более 350 тысяч раз. В комментариях хвалят его пародию.

«Обажаю пародию на Ефима», «Прикольная причёска бро)», «Посмеялась от души», «Очень похоже», «Галкин, ты как всегда супер», пишут люди.

Напомним, что в сети появилось пророчество Пугачевой о своей необычной дочери Лизе, фото: "Это же копия...".

Как сообщала Politeka, Галкин засветил роскошный замок Пугачевой на видео с дочерью: "Не знал, что она...".

Также Politeka писала, что Галкин предупредил Зеленского о надвигающейся опасности: "В такой стране, как Украина...".