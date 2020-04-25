Известная певица Светлана Лобода затосковала по возлюбленному, похваставшись кадром в его одежде
Как известно, артистка сейчас находится на карантине вместе со своими дочерьми - Евой и Тильдой. Находясь в изоляции звезда не может покидать страну, поэтому она активно проводит время дома и делится в Инстаграм сериями ранее не публикованных фото, сообщает Politeka.
Так, в этот раз звезда решила представить фото, на котором позировала в одежде Тилля Линдеманна, с которым ей многие месяцы приписывают бурный роман. На представленном кадре Светлана показала свой образ, используемый для клипа "Новый Рим" – кожаные штаны, тонкий лифчик и яркая шуба насыщенного оттенка не остались незамеченными.
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Ранее особо внимательные поклонники заметили: в такой же пушистой и ярко-розовой шубе артист Тилль Линдеманн появлялся на своих концертах. Отметим, некоторое время назад, Светлана сама выставила коллаж, на котором появилась в такой же ярко-розовой шубе, что и артист.
Более интересным также является то, что сначала Светлана использовала один фото-коллаж для своего поста с надписью: «Lass es brennen heute, honey! 😈». Однако уже через минуту стремительно удалила пост, сменив его другим, с более новыми фото в той же шубе.
До этого, в прямом эфире артистка как раз рассказала, что видится с тайным возлюбленным во время карантина даже через закрытые границы - в страну все еще можно ехать на машине.
В подписи к новой публикации Светлана написала:
«Прямой эфир с Нателлой. О личном , сериале Колл-центр, каморке Папы Карло , о турах , новом сингле , автобиографическом фильме «9 песен» и выходе концерта SuperStarShow на платформе Окко, а также о помощи людям в Украине и России».
Отметим, поклонники не были равнодушны, поскольку артистка не только рассказала о своих тайных отношениях, но еще и дала неоднозначный намек - в начал эфира артистка сплясала под громкую песню группы Rammstein, солитстом которой и является Тилль Линдеманн.
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