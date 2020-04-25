Знаменитая украинская певица Настя Каменских рассказала, почему важно любить себя в отношениях

Уже несколько дней звезда снимает интересные видеоролик для фанатов в Инстаграм. Дело в том, что недавно Каменских анонсировала начало проведение специального марафона для поклонниц, чтобы не только привлечь внимание к себе, но еще и помочь девушкам разобраться в собственных проблемах и мыслях. В этот раз артистка подняла довольно важные темы для обсуждения, пишет Рoliteka.net.

Настя заявила, что сегодня у нее день любви и взаимоотношений со своим любимым человеком. Но даже в паре все начинается с любви к себе (не путать с самовлюбленностью). Другие не могут относится к вам лучше, чем вы относитесь сами к себе, - считает звезда.

По ее мнению, неуверенность, комплексы либо наоборот, самоуважение, забота о себе - все это считывается на подсознательном уровне.

«Поэтому сначала нужно избавится от всех негативных установок - мужчины полигамны, я не найду лучшего, бьет - значит любит и других. Проанализируйте, почему у вас сложилось такое мнение.

И ВСЕГДА разговаривайте с вашим партнером 🗣 Объясните ему спокойно и уважительно, что вас беспокоит.

🌀Не говорите в “ты” ключе - ты безответственный, ты меня не любишь, ты не помогаешь и так далее.⠀

🌀Хвалите мужчину. Не за все подряд, а за что сами хотели бы получить похвалу. Не бойтесь, что мужчина расслабится от этого. Наоборот, у них от этого вырастают крылья и хочется делать больше!

🌀Будьте женщиной. Нежной, но не слабовольной, загадочной, но не холодной, любящей, но не саможертвующей. Заботьтесь, но не угождайте.

🌀И не пытайтесь быть для них мамой. Не советуйте, пока ваш мужчине не попросит. Позволяйте ему ухаживать за вами, а не говорите “я сама”

🌀Никогда не критикуйте и не пытайтесь переделать человека. Это разрушает отношения. Будьте достойной женщиной и рядом с вами будет достойный мужчина. А если нет - тогда ваше самоуважение не даст вам быть рядом с этим человеком.», -написала Настя под постом.

До этого Настя поделилась новым забавным фото.

На снимке звезда позирует с растрепанными волосами и огромной улыбкой на лице. На Насте тонкая белая футболка, под которой просвечивается лифчик ей в тон.

«Давайте больше улыбаться и радоваться простым вещам. Расскажите в комментариях, что сегодня подняло вам настроение. Хочу порадоваться вместе с вами», - предложила Каменских.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть