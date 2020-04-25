Катерина рассказала о том, как будет проходить свадьба

Певец Виктор Павлик собирается жениться на его молодой возлюбленной Екатерине Репяховой

В этот раз девушка решила рассказать, как она собирается готовиться к свадьбе, где она будет проходить и кто собирается посетить это торжствество. В интервью для "КП" она отметила, в связи с последними событиями - введением ограничений из-за карантина, закрытых границ и бушующей эпидемии, свадьба оказалась под угрозой срыва.

В последствии, чтобы не планировать ничего заранее, пара решила немного отложить церемонию. Также Екатерина рассказала, что собирается выйти замуж за Виктора Павлика в родном Днепре.

"Большинство моих родственников живут именно там. Мы подумали, что они маловероятно захотят ехать в Киев, в отличие от друзей Виктора Франковича, которые из разных городов - Львова, Трускавца, Ровно. По сути, им не важно, ехать в Киев или Днепр", - сказала Екатерина.

Также она рассказала, что из-за переноса свадьбы в связи с эпидемией на другую дату она не станет ее рассекречивать - да и в первый раз не хотела, но проболтался жених.

"Изначально я не хотела сообщать дату свадьбы, но ее рассекретил Виктор Франкович в интервью Кате Осадчей. Хотя я просила его этого не делать. Видимо Катя смогла его расколоть. Если свадьбу перенесем, я проведу беседу с Виктором Франковичем, чтобы он никому не рассказал, когда она состоится. Мне так хочется", - объяснила Репяхова.

Сообщалось также, что молодая любовница Виктора Павлика Екатерина Репяхова внезапно показалась в свадебном платье.

25-летняя избранница известного украинского певца, судя по всему, всерьез настроена на то, чтобы связать себя узами брака со своим возлюбленным. Как видно, девушка уже вовсю готовится к свадьбе

Репяхова открыто заговорила о предстоящем торжестве на своей странице в Инстаграм в разделе сторис. Девушка ответила на вопрос своих подписчиков о том, определились ли они с Павликом с датой свадьбы. Она не стала делиться подробностями, однако дала четки и весьма однозначный ответ: «Да, давно».

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