Популярная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая прославилась после роли в фильме о Джеймсе Бонде, показала роскошный наряд для красной дорожки

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке Куриленко предстала в невероятно красивом и необычном платье. Бархатная ткань черного цвета была собрана на одном плече актрисы. Прикрывая часть груди на платье образовался откровенный разрез на полтела. Видно, что Куриленко отказалась от белья, в результате чего ее образ получился очень жарким. Образ она дополнила дорогими украшениями.

«Надеюсь, у вас всех хорошие выходные!», - написала актриса под постом.

За час фото актрисы оценили более 29 тысяч человек. В комментариях традиционно оставили множество комплиментов.

«О Боже, как ты можешь быть такой красивой?», «Так невероятно красиво!», «Прекрасная. Рад, что вы поправились и чувствуете себя хорошо», «Божественно», «Огонь», «Королева», «Ты лучшая», «Ох, детка», «Вайвайвай», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась фото в роскошном домашнем халате. У халата широкие рукава клеш и широкий пояс на талии. В такой домашней одежде актриса выглядит настоящей королевой.

Напомним, что Ольга Куриленко в образе русалки взбудоражила видом без одежды: «Какая куколка».

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