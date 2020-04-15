Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, поділилася рідкісним домашнім фото

Як відомо, минулого місяця Ольга розповіла, що перехворіла вірусом і тепер готова розповідати про своїх домашні і менш насичені будні, ніж раніше. Як виявилося, зірка раніше вважала занадто нудним знаходження вдома під замком. Проте, з часом вона зрозуміла, як багато всього можна зробити і полюбила тихе час вдома, передає Politeka.net.

«Мушу сказати, мені особисто дуже подобається цей час (тепер, коли я одужала), так як мені не потрібно нікуди йти, мені не потрібно подорожувати і мені не треба працювати. Я жадала цього перерви цілу вічність, і тепер я можу мати його і надолужити згаяне. У мене так багато речей, які я залишила позаду, тому що у мене просто не було часу займатися чим-то з-за постійної роботи! І тепер я можу нарешті надолужити згаяне.

У будинку так багато занять, як: приготування їжі, перегляд старих речей і сортування того, що вам більше не потрібно, потім пожертвуйте всі ці речі або просто викинути - звільнити місце у вашому домі! Ви можете переставити і зробити все правильно. Ви можете сортувати свої фотографії, файли на вашому комп'ютері і т. Д. Читати! Виховувати себе. Вивчіть нову мову. Проведіть час з членами вашої сім'ї, які живуть в одному будинку.

Я робила все це, і у мене не було ні хвилини вільної. Жодного разу мені не було нудно. Навпаки, я вважаю, що мої дні проходять надто швидко, і я хотіла б, щоб дні були довші. Але навіть незважаючи на те, що я працюю над своїми особистими справами, я все ще ОТДЫХЫЮ від роботи, яка мені так потрібна», - розповіла Ольга під домашнім селфи без макіяжу.

Раніше Ольга Куриленко показала, як можна одягатися будинку. Фотографію в розкішному домашньому халаті зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. фото Куриленко вбрана в розкішний халат в підлогу блакитного кольору. У халата широкі рукави кльош і широкий пояс на талії. В такій домашній одяг актриса виглядає справжньою королевою.

«Сподіваюся, ви всі будинки і безпеці!», - написала під постом зірка, нещодавно перехворіла вірусом.

За кілька днів пост Куриленко зібрав понад 38 тисяч лайків. В коментарях актрисі залишили безліч компліментів.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда засвітила зайве в пікантній позі: тканина нічого не приховала.

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