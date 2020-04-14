Популярна актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка прославилася після фільму про Джеймса Бонда, показала, як можна одягатися вдома

Фотографію в розкішному домашньому халаті зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото Куриленко вбрана в розкішний халат до полу блакитного кольору. У халата широкі рукави кльош і широкий пояс на талії. В такому домашньому одязі актриса виглядає справжньою королевою.

«Сподіваюся, ви всі вдома і в безпеці!», - написала під постом зірка, яка нещодавно перехворіла вірусом.

За кілька днів пост Куриленко зібрав понад 38 тисяч лайків. В коментарях актрисі залишили безліч компліментів.

«Жінка – Вамп - Очікування..», «Королева краси», «Нескінченна краса», «Це халат!», «Дуже елегантна самоізоляція!», «Мила», «Бездоганної краси діва!», «Просто красотуля», «Красоточка, люблю, люблю. Будь щаслива, наша дорога», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко, яка народилася і виросла в Бердянську, поділилася відвертим фото з відпочинку. 40-річна зірка позувала у відвертому сдельному купальнику синього кольору з глибоким декольте. Видно, що актриса тримає себе у формі – у неї чудова фігура і стрункі ноги.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда засвітила зайве в пікантній позі: тканина нічого не приховала.

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко в образі русалки розбурхала видом без одягу: «Яка лялечка».

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко вигнулась у відвертій позі, показавши себе у всій красі: «Ух, гаряче».