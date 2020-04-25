Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новый танец

На кадрах Соня позирует в черных лосинах и черной толстовке. Как обычно, на фоне можно увидеть подставку для цветов и растение на ней. Также большое окно, за которым можно рассмотреть весенний Нью-Йорк, где девушка сейчас проживает. Евдокименко немного задрала толстовку, чтобы показать свой идеальную фигуру и танцевала под песню Boys Aint Sht by SAYGRACE Becky G Remix - goalsounds. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и написали пару комментариев в ТикТок под видео.

Ранее мы сообщали, что личные кадры длинноногой красавицы Сони Евдокименко - внучки легендарной Софьи Михайловны Ротару - очень порадовали фанатов.

Так на новых опубликованных кадрах со сториз Соня всячески кокетничает на камеру - молодая красавица-блондинка губки поджала "бантиком", послала воздушные поцелуи в камеру, игриво улыбнулась и пообщалась в сети со своими поклонниками.

Сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новое фото в Инстаграм.

На фото Соня позирует в одной пижаме, можно заметить, что белья под ней нет. Волосы Евдокименко оставила распущенными, а в руках держала книгу.

Напомним, горячая внучка Ротару задрала одежду и устроила грязные танцы

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