Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко устроила горячую тренировку перед окнами
В этот раз молодая звезда решила показать, как проводит время на домашней тренировке в стильном спортивном костюме. Таким образом девушка раскрыла секрет своей стройной и привлекательной фигуры. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
«Все решено»: у Зеленского взяли пример с карантина Макрона, украинцев ждет сюрприз
Врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора, обидчик Пугачевой взвыл от боли: «Я мучаюсь, это просто безумие!»
Новые драконовские штрафы, урезание выплат и паника в обменниках – главное за ночь
"Такого не было даже при советских идиотах": Гребенщиков рассказал, как РФ "достигла дна"
Соня появилась в аккуратном костюме черного цвета, состоящем из лосин с высокой посадкой и коротенького топа, открывающего обзор на ее плоский живот. Звезда представила несколько упражнений с упором на ноги и мило попозировала на камеру в конце, как бы танцуя перед объективом.
Отметим, сейчас внучка легендарной артистки поступила в школу дизайна в Нью-Йорке, а до этого она окончила два класса старшей школы в Лондоне. В свободное от учебы и съемок время девушка любит уделять прогулкам. Поклонники же часто интересуются, одобряет ли звездная бабушка увлечения Сони.
Также Соня показала, как позирует в одной пижаме, можно заметить, что белья под ней нет. Волосы Евдокименко оставила распущенными, а в руках держала книгу. На фоне можно увидеть диван, на котором внучка Ротару сидела, а также подушку и торшер.
"Домашняя изоляция дает нам возможность подумать, творить и практиковать. Какие маленькие изменения вы внесли в свой распорядок дня?", - написала Соня под фото.
Фанаты, включая Софию Ротару, поставили более тысячи лайков, а также написали несколько комментариев:
"Я смогла больше времени уделять школам, учёбе) И немного поработать творчески, для фана) Раньше катастрофически ни на что не хватало времени", "У нас в университете дистанционное обучение по видео связи, все как обычно по расписанию, только в онлайн формате, хотя бы это держит в тонусе и не даёт унывать ))".
Напомним, озорная внучка Ротару похвасталась соблазнительными изгибами под музыку
А еще Politeka писала, что внучка Ротару без штанов устроила грязные танцы, кадры впечатляют
Также Politeka сообщала, что внучка Ротару приспустила футболку ради жаркого фото