Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко устроила горячую тренировку перед окнами

В этот раз молодая звезда решила показать, как проводит время на домашней тренировке в стильном спортивном костюме. Таким образом девушка раскрыла секрет своей стройной и привлекательной фигуры. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Соня появилась в аккуратном костюме черного цвета, состоящем из лосин с высокой посадкой и коротенького топа, открывающего обзор на ее плоский живот. Звезда представила несколько упражнений с упором на ноги и мило попозировала на камеру в конце, как бы танцуя перед объективом.

Отметим, сейчас внучка легендарной артистки поступила в школу дизайна в Нью-Йорке, а до этого она окончила два класса старшей школы в Лондоне. В свободное от учебы и съемок время девушка любит уделять прогулкам. Поклонники же часто интересуются, одобряет ли звездная бабушка увлечения Сони.

Также Соня показала, как позирует в одной пижаме, можно заметить, что белья под ней нет. Волосы Евдокименко оставила распущенными, а в руках держала книгу. На фоне можно увидеть диван, на котором внучка Ротару сидела, а также подушку и торшер.

"Домашняя изоляция дает нам возможность подумать, творить и практиковать. Какие маленькие изменения вы внесли в свой распорядок дня?", - написала Соня под фото.

Фанаты, включая Софию Ротару, поставили более тысячи лайков, а также написали несколько комментариев:

"Я смогла больше времени уделять школам, учёбе) И немного поработать творчески, для фана) Раньше катастрофически ни на что не хватало времени", "У нас в университете дистанционное обучение по видео связи, все как обычно по расписанию, только в онлайн формате, хотя бы это держит в тонусе и не даёт унывать ))".

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