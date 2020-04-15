Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала в Инстаграм новый смелый образ

На фото Евдокименко позирует в штанах и толстовке голубого цвета. Образ Соня дополнила капюшоном, который надела на голову, почти скрыв при этом волосы. Внучка Ротару сделала селфи в зеркало, сидя на диване. На фоне можно увидеть комнатные цветы, подушку, а также просторное окно, в которое видны старые здания Нью-Йорка, США, где живет молодая девушка. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Зачем усложнять вещи?

Скучаешь по кому-то? - Позвони.

Есть вопросы? - Спроси.

Не нравится что-то? - Скажи.

Нравится что-то? - Скажи.

Не усложняй" - написала на английском Соня.

София Ротару не смогла пройти мимо и поставила лайк на новую фото внучки. Фанаты всего поставили почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Мудрые слова, Софи, все просто и верно", "молодец правильно все говоришь я тоже так же думаю, умница ! красавица !", Тоже так считаю,что самое лучшее это делать если сильно что то хочешь)", "Вау какая красивая", "Такой крутой костюм", "Какая светлая комната".

Ранее мы сообщали, что юная внучка Ротару в блестящем мини повиляла бедрами на камеру.

Девушка опубликовала в "сториз" в Инстаграм кадры, на которых покрутилась перед камерой в соблазнительном наряде. По всей видимости, Соне наскучило сидеть дома на карантине, поэтому она решила принарядиться и напомнить армии поклонников, что жизнь продолжается.

Напомним, юная внучка Ротару посветила кружевным бельем во время жгучих танцев

А еще Politeka писала, что юная внучка Ротару избавилась от белья и показала себя во всей красе

Также Politeka сообщала, что озорная внучка Ротару похвасталась соблазнительными изгибами под музыку



