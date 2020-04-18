Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новые кадры в Инстаграм

На кадре Соня позирует в штанах и спортивной кофте. Волосы у нее были распущены в этот раз. Евдокименко на кадрах танцевала под музыку для набирающей популярность сети ТикТок. Внучка Ротару задрала немного кофту и живот было видно. Танцы действительно были очень эмоциональными и лишь бы бабушка не увидела и не наругала. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли прокомментировать видео или написать комментарии под роликом. Все из-за того, что Соня опубликовала видео в сторис Инстаграма, где такой функции нет.

Сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко устроила горячую тренировку перед окнами.

В этот раз молодая звезда решила показать, как проводит время на домашней тренировке в стильном спортивном костюме. Таким образом девушка раскрыла секрет своей стройной и привлекательной фигуры.

Ранее мы сообщали, что модель и начинающая певица София Евдокименко, внучка поп-легенды Софии Ротару, впечатлила публику в сети новым стильным снимком.

Так, младшая внучка Софьи Михайловны позировала в длинном беж-плаще под пояс и темной кофте. Образ стройной красавицы-артистки дополнили массивные серьги в ушах и неброский макияж. Снимок получился очень эффектным: непоследнюю роль в этом сыграли прекрасное естественное освещение и артистичность, умение позировать Сони.

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