Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новые кадры в Инстаграм
На кадре Соня позирует в штанах и спортивной кофте. Волосы у нее были распущены в этот раз. Евдокименко на кадрах танцевала под музыку для набирающей популярность сети ТикТок. Внучка Ротару задрала немного кофту и живот было видно. Танцы действительно были очень эмоциональными и лишь бы бабушка не увидела и не наругала. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли прокомментировать видео или написать комментарии под роликом. Все из-за того, что Соня опубликовала видео в сторис Инстаграма, где такой функции нет.
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Сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко устроила горячую тренировку перед окнами.
В этот раз молодая звезда решила показать, как проводит время на домашней тренировке в стильном спортивном костюме. Таким образом девушка раскрыла секрет своей стройной и привлекательной фигуры.
Ранее мы сообщали, что модель и начинающая певица София Евдокименко, внучка поп-легенды Софии Ротару, впечатлила публику в сети новым стильным снимком.
Так, младшая внучка Софьи Михайловны позировала в длинном беж-плаще под пояс и темной кофте. Образ стройной красавицы-артистки дополнили массивные серьги в ушах и неброский макияж. Снимок получился очень эффектным: непоследнюю роль в этом сыграли прекрасное естественное освещение и артистичность, умение позировать Сони.
Напомним, юная внучка Ротару в блестящем мини повиляла бедрами на камеру
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