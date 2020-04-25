34-летняя супермодель Ирина Шейк поделилась очень неоднозначным снимком

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, на котором она лежит в постели с книгой о российском президенте Владимире Путине, передает Politeka.net. Красотка развалилась на кровати, а книга красовалась у нее в руке. Она широко улыбалась и игриво смотрела в кадр.

«Остаюсь дома», - написала Ирина под постом, который выглядит явной провокацией.

Всего за 15 минут пост Шейк собрал 53 тысячи лайков. В комментариях стали бурно обсуждать книгу, которую читает модель, а также делать комплименты Шейк и звать ее замуж.

«Милая», «Великолепная красавица», «Не ту литературу ты читаешь, Ира. Не ту», «Очень нежная», «Американцы стороной будут обходить, после этой фотки с книгой. Как всегда шикарна», «Красивая улыбка», «Ну ты красавица, я аж захотел тебя в жены взять, я богатый очень, с меня пару яхт и комната черной икры», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в сети появились фото Шейк с возможным новым ухажером. Им оказался известный плейбой - 33-летний арт-диллер Вито Шнабель. Отмечается, что пару заметили в Нью-Йорке в конце марта. Как известно, около года назад Шейк рассталась с отцом своего ребенка Брэдли Купером.

Напомним, что Ирина Шейк засветила лишнее прямо на красной дорожке, декольте впечатляет: «шла бы голой».

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк показала, как выглядела 20 лет назад: "Эх, были времена".

Также Politeka писала, что горячая Ирина Шейк обнажила ножки и похвасталась идеальной фигурой: "Богиня".