Відома топ-модель Ірина Шейк вирішила показати, як вона виглядала в підлітковому віці
Знаменита красуня опублікувала архівне фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
На знімку 14-річна довгонога брюнетка позувала біля фонтану. В той день Шейк була одягнена в жовтий топ і довгі світлі брюки. Ірина дивилася в камеру і посміхалася.
Майже за півгодини пост зібрав близько 170 тисяч лайків та багато коментарів.
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"рубрика відчуй себе картоплею в свої 15", "Офігєть, я в 14 ще бігав горобцям дулі крутив", "😍😍😍 така лялечка", "У мене була точно така ж футболка😍🤗", "Не дівчина , а мрія...", "Геленджик?", "Красуня 🌷🌷", "Красива юна Ірина😘", "Ти тут схожа на Циганку", "Зате натуральна красуня👏", "Зовсім юна Ірина)⭐️", "Ех, були часи)", "приїжджайте в Стамбул!!", "Ну шикарна ж❤️🔥", "Красуня❤️", "Мила наша уралочка чунга чанга 😍я люблячи", "класна ви", "Ой, яка красуня!", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Ірина Шейк (Ірина Шайхлісламова) народилася у 1986 році в місті Єманжелинськ (Челябінська область, Росія).
Кар'єра моделі для майбутньої знаменитості почалася з перемоги у Челябінському конкурсі краси «Супермодель 2004».
Скаут Гія Джікідзе помітив Ірину і запропонував їй стати професійною моделлю. З 2005 року вона почала працювати в якості моделі в Європі, а потім в США.
В ранги сайту models.com Ірина Шейк значиться в списку найсексуальніших моделей та ікон індустрії.
Раніше повідомлялося, що Ірина Шейк позувала в зеленому топі і коротких синіх шортиках, які підкреслюють ідеальну фігуру і оголюють стрункі ніжки.
На фотографії Ірина Шейк сперлася на відкриту кришку столу в максимально фривольному вигляді.
Нагадаємо, що Ірина Шейк засвітила зайве прямо на червоній доріжці, декольте вражає: «йшла б голою».
Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк втомилася мовчати і вивалила брудну білизну про розставання з Купером: "Чоловіки бояться...".
Також Politeka писала, що окольцованную Шейк застукали з новим чоловіком.